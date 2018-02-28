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Наука и образование 28.02.2018 18:06

Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработной платы работникам учебных заведений, за исключением ВУЗов.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в среду.

Другим распоряжением главы государства с 1 марта 2018 года в среднем на 10% повышается ежемесячный должностной (тарифный) оклад для работников научных предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.

Н.Аббасова

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Тэги: УЧИТЕЛЯ, ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]