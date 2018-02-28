Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработной платы работникам учебных заведений, за исключением ВУЗов.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в среду.

Другим распоряжением главы государства с 1 марта 2018 года в среднем на 10% повышается ежемесячный должностной (тарифный) оклад для работников научных предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.

Н.Аббасова