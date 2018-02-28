Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azerxalcha" из госбюджета 2 млн манатов на строительство, обеспечение и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Шабранском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

Н.Аббасова