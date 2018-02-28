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Транспорт и связь 28.02.2018 20:15

"Узбекские авиалинии" планируют в 2018г создать лоукостера

Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистан хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") планирует создать лоукостера, сообщил первый заместитель генерального директор авиакомпании Умид Хусанов журналистам в среду.

По его словам, низкобюджетный перевозчик будет создан как дочерняя структура "Узбекских авиалиний", предположительно, уже в 2018 году.

"Мы сейчас изучаем международный опыт и разрабатываем программу сертификации эксплуатанта, в том числе на опыте работы российского "Аэрофлота" и его лоукостера "Победа", - сказал У.Хусанов.

По оценкам узбекской стороны, создание лоукостера позволит развивать маршрутную сеть на направлениях, где высок спрос на дешевые авиаперевозки, в том числе в Россию и по туристическим потокам - в Египет и Турцию.

Как сообщалось, Узбекистан планирует в 2018 году передать в управление иностранной компании международный аэропорт "Карши" (Кашкадарьинская область).

При этом аэропорт "Карши" планируется вывести из состава "Узбекских авиалиний". На территории аэропорта предполагается ввести режим "открытого неба", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

Режим "открытого неба" планируется также ввести еще в трех аэропортах Узбекистана - Андижане, Нукусе и Навои.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, на 100% принадлежит государству.

Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 30 самолетов западного производства. В том числе 11 пассажирских самолетов Boeing (из них один Boeing-787-800 Dreamliner), 13 аэробусов (три А-310 и десять А-320-200), три среднемагистральных RJ-85 и два грузовых самолета Boeing-767-300BCF.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в свыше 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.

В 2017 году "Узбекские авиалинии" перевезли 2,703 млн пассажиров, что на 9,4% больше чем в 2016 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЛОУКОСТЕР, ПЛАНЫ, УЗБЕКИСТАН, ЛОУКОСТЕР, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]