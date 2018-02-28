"Узбекские авиалинии" планируют в 2018г создать лоукостера

Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистан хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") планирует создать лоукостера, сообщил первый заместитель генерального директор авиакомпании Умид Хусанов журналистам в среду.
По его словам, низкобюджетный перевозчик будет создан как дочерняя структура "Узбекских авиалиний", предположительно, уже в 2018 году.
"Мы сейчас изучаем международный опыт и разрабатываем программу сертификации эксплуатанта, в том числе на опыте работы российского "Аэрофлота" и его лоукостера "Победа", - сказал У.Хусанов.
По оценкам узбекской стороны, создание лоукостера позволит развивать маршрутную сеть на направлениях, где высок спрос на дешевые авиаперевозки, в том числе в Россию и по туристическим потокам - в Египет и Турцию.
Как сообщалось, Узбекистан планирует в 2018 году передать в управление иностранной компании международный аэропорт "Карши" (Кашкадарьинская область).
При этом аэропорт "Карши" планируется вывести из состава "Узбекских авиалиний". На территории аэропорта предполагается ввести режим "открытого неба", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.
Режим "открытого неба" планируется также ввести еще в трех аэропортах Узбекистана - Андижане, Нукусе и Навои.
НАК "Узбекистон хаво йуллари" - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, на 100% принадлежит государству.
Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 30 самолетов западного производства. В том числе 11 пассажирских самолетов Boeing (из них один Boeing-787-800 Dreamliner), 13 аэробусов (три А-310 и десять А-320-200), три среднемагистральных RJ-85 и два грузовых самолета Boeing-767-300BCF.
Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в свыше 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.
В 2017 году "Узбекские авиалинии" перевезли 2,703 млн пассажиров, что на 9,4% больше чем в 2016 году.
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