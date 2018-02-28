BP нацелена на долгосрочное партнерство с Азербайджаном – глава BP-Azerbaijan

Компания BP нацелена на долгосрочное партнерство с Азербайджаном в сфере разработки нефтегазовых месторождений страны, говорится в сообщении министерства энергетики республики.
Глава Минэнерго Парвиз Шахбазов в среду провел встречу с региональным президентом компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.
«В ходе встречи министр высоко оценил участие BP в транснациональных проектах Азербайджана и отметил важность продолжения сотрудничества с данной компанией. Г.Джонс в свою очередь подчеркнул, что деятельность BP в качестве надежного и долгосрочного партнера в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений Азербайджана является одной из основных целей компании», - отмечается в информации.
Глава BP-Azerbaijan подчеркнул, что среди 70 стран мира, в которых BP осуществляет свою деятельность, Азербайджан занимает особо важное место.
Г.Джонс также проинформировал министра о завершении работ по расширению Сангачальского терминала и заявил, что к концу II-го квартала 2018 года этот объект будет готов к приему дополнительных объемов газа (с месторождения Шах-Дениз –ИФ-Аз) и его последующей закачке в Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (ЮКТМ). По его словам, работы по расширению ЮКТМ также находятся на завершающей стадии.
Стороны обсудили и вопросы дальнейшей разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, перспективной структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия и другие потенциальные проекты. Также обсуждалась работа, проделанная BP в сфере подготовки и национализации кадров.
Н.Аббасова
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