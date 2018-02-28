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Дальнее зарубежье 28.02.2018 20:40

Прогнозы роста ВВП Аргентины на 2018г могут быть пересмотрены из-за засухи

Худшая за три десятилетия засуха в Аргентине может привести к ухудшению прогноза роста экономики страны на текущий год, полагают аналитики.

Согласно прогнозам правительства, ВВП Аргентины в 2018 году может вырасти на 3,5%, сообщает агентство Bloomberg. Однако засуха может стать причиной самого низкого с 2009 года урожая сельскохозяйственных культур, что негативно скажется на экономике страны.

По мнению экономиста консалтинговой компании LCG SA Люсии Пеццарини, в худшем случае из-за засухи рост ВВП может сократиться на 0,5 процентного пункта.

"Скорее всего, ситуация очень серьезно отразится на экономике, экспорте и сборах налогов, - говорит старший экономист экономического департамента города Росарио Эмильсе Терре. - Зерновые являются главной статьей аргентинского экспорта, и стране нужны доллары для оплаты импорта и обслуживания долга".

Соя-бобы и пшеница составляют 36% аргентинского экспорта.

По правительственным данным, в основном земледельческом районе Аргентины к настоящему времени выпало меньше осадков, чем в 2009 году, когда страна собрала самый скромный в своей истории урожай соя-бобов - 39,9 млн тонн. В том году в стране была зафиксирована рецессия.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ЗАСУХА, ВВП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]