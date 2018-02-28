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СНГ 28.02.2018 20:39

Порошенко заявил, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что никто из олигархов не оказывает на него влияние.

"Не может государственная власть бороться с кем-то конкретным. Я не собираюсь это делать, и я не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, как его зовут - Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко, где они все там сейчас... Я заявляю: никто из них впервые не имеет никакого влияния на позицию президента", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.

При этом президент считает одной из своих важных задач - борьбу с популистами и противниками реформ.

"Популизм и атаманщина - еще два вызова, которые стоят перед нами, как сто лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и потеряла независимость. И миссия моя, как президента и моей команды, - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, что эта миссия возможна. Более того, она неизбежна и безальтернативна", - сказал П.Порошенко.

Он пообещал, что защитит Украину от "безответственных популистов, несмотря на то, что они заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами, и некоторых профессиональных борцов за счастье народа коррупционеры-беглецы щедро угощают деньгами из-за рубежа, причем украденными у украинцев". "Мы, к сожалению, пока что не все смогли в бюджет, но и эта работа продолжается", - добавил он.

Президент отметил, что испытания последних лет больше ударили по среднему классу, а именно он является гарантом демократичного характера политической системы, "той скалой, об которую разбиваются мутные волны популизма".

"В отличие от самой зажиточной части населения у него не было жировых запасов, которые бы позволили пережить тяжелые времена, в отличие от наиболее бедных - его обошли субсидиями. В политике, как в обычной жизни, чем сложнее ситуация, тем меньше прислушиваются к традиционной медицине, тем больше спрос на знахарей, гадалок, мольфаров и даже апостолов", - указал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ОЛИГАРХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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