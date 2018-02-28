Порошенко заявил, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что никто из олигархов не оказывает на него влияние.
"Не может государственная власть бороться с кем-то конкретным. Я не собираюсь это делать, и я не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, как его зовут - Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко, где они все там сейчас... Я заявляю: никто из них впервые не имеет никакого влияния на позицию президента", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.
При этом президент считает одной из своих важных задач - борьбу с популистами и противниками реформ.
"Популизм и атаманщина - еще два вызова, которые стоят перед нами, как сто лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и потеряла независимость. И миссия моя, как президента и моей команды, - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, что эта миссия возможна. Более того, она неизбежна и безальтернативна", - сказал П.Порошенко.
Он пообещал, что защитит Украину от "безответственных популистов, несмотря на то, что они заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами, и некоторых профессиональных борцов за счастье народа коррупционеры-беглецы щедро угощают деньгами из-за рубежа, причем украденными у украинцев". "Мы, к сожалению, пока что не все смогли в бюджет, но и эта работа продолжается", - добавил он.
Президент отметил, что испытания последних лет больше ударили по среднему классу, а именно он является гарантом демократичного характера политической системы, "той скалой, об которую разбиваются мутные волны популизма".
"В отличие от самой зажиточной части населения у него не было жировых запасов, которые бы позволили пережить тяжелые времена, в отличие от наиболее бедных - его обошли субсидиями. В политике, как в обычной жизни, чем сложнее ситуация, тем меньше прислушиваются к традиционной медицине, тем больше спрос на знахарей, гадалок, мольфаров и даже апостолов", - указал он.
В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО
Президенты Македонии, Албании, Черногории и Молдовы в марте посетят Азербайджан для участия в Бакинском форуме
Правом голоса на выборах президента Азербайджана обладают около 5,2 млн человек –ЦИК
Норвежская Awilco сделала первый для всей отрасли с 2014г заказ на морскую буровую установку
Греция ослабила ограничения на движение капитала, действовавшие с 2015 года
OMV продает добывающий бизнес в Пакистане компании Dragon Prime Hong Kong за 157 млн евро
Президент Алиев утвердил Госпрограмму до 2023г по лечению, профилактике и борьбе с рассеянным склерозом
Президент Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства до 2023гг.
Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Подкинь шапку Bakcell и получи подарок! Беспрецедентная кампания по случаю Новруз байрамы!
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла встреча, посвящённая 235-летию Василия Жуковского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»