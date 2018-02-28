Панкин утвержден главой ЧБТР, возглавит банк с 17 июля

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) одобрил кандидатуру Дмитрия Панкина для назначения президентом банка.

"Я приступлю к исполнению обязанностей с 17 июля", - сообщил Д.Панкин "Интерфаксу". Он отметил, что решение о его назначении было принято советом банка на прошлой неделе, 24 февраля.

Одна из важнейших ролей ЧБТР, по его словам, заключается в предоставлении возможности для экономического сотрудничества между всеми странами-участницами даже в непростой геополитической ситуации. "Для России участие в ЧБТР - это возможность взаимодействия с другими странами этого региона", - добавил он.

Говоря о работе банка в России, Д.Панкин подчеркнул, что необходимо сделать акцент на развитии реального сектора экономики. В настоящее время на долю России приходится 17% проектного портфеля банка.

Официально о возможном назначении Д.Панкина главой ЧБТР сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в середине февраля. До этого источники, знакомые с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что Д.Панкин, покинувший пост главы Евразийского банка развития (ЕАБР), может перейти на работу в другой международный финансовый институт, в частности, рассматривался ЧБТР.

Сейчас президентом ЧБТР является Ихсан Угур Деликанлы (Ihsan Ugur Delikanli, Турция). На этом посту в июле 2014 года он сменил представителя от России - Андрея Кондакова.

Д.Панкин родился в 1957 году в Ленинграде. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный университет по специальности "политическая экономия", в 1987 году - аспирантуру. ЕАБР он возглавлял с 18 февраля 2015 года по 30 ноября 2017 года. С апреля 2011 года руководил Федеральной службой по финансовым рынкам до ее присоединения к ЦБ РФ в сентябре 2013 года. С июня 2004 года Д.Панкин работал в Минфине РФ, когда его возглавлял Алексей Кудрин, сначала в должности замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов, затем возглавлял этот департамент, а в январе 2008 года стал заместителем министра.

ЧБТР является международным банком развития. Он создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдавией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция).