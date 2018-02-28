OMV продает добывающий бизнес в Пакистане компании Dragon Prime Hong Kong за 157 млн евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV продает свой добывающий бизнес в Пакистане гонконгской Dragon Prime Hong Kong Limited, говорится в сообщении OMV.

Сумма сделки составляет 157 млн евро, планируется, что она будет закрыта к концу 2018 года.

OMV Pakistan владеет долями, а также является оператором в пяти добычных проектах Sawan, Miano, Latif, Gambat, Mehar. Кроме того, OMV владеет 10% в НПЗ Parco в Пакистане. Этот актив не войдет в периметр сделки, отмечают в компании.