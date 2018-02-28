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ТЭК 28.02.2018 20:55

OMV продает добывающий бизнес в Пакистане компании Dragon Prime Hong Kong за 157 млн евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV продает свой добывающий бизнес в Пакистане гонконгской Dragon Prime Hong Kong Limited, говорится в сообщении OMV.

Сумма сделки составляет 157 млн евро, планируется, что она будет закрыта к концу 2018 года.

OMV Pakistan владеет долями, а также является оператором в пяти добычных проектах Sawan, Miano, Latif, Gambat, Mehar. Кроме того, OMV владеет 10% в НПЗ Parco в Пакистане. Этот актив не войдет в периметр сделки, отмечают в компании.

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Тэги: ПАКИСТАН, OMV, АКТИВ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]