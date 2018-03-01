Владимир Путин в четверг, 1 марта, менее чем за 3 недели до выборов главы государства обратится с очередным президентским Посланием к Федеральному Собранию. Это мероприятие впервые пройдет не в Георгиевском зале Кремля, а в гораздо более вместительном выставочном зале "Манеж".

Как пояснил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этот раз "несколько расширен" состав приглашенных для заслушивания Послания, хотя и в предыдущие годы он не ограничивался парламентариями. Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, на него приглашаются руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ, госкомпаний.

По словам Д.Пескова, "Манеж", где неоднократно проходили масштабные мультимедийные мероприятия, выбран для лучшей визуализации Послания и "использования инфографики". Для этого будут использованы экраны, которые технологически и логистически сложно установить в Георгиевском зале, учитывая, что это исторический зал, говорил пресс-секретарь президента.

В свою очередь в ЦИК РФ поясняли, что сам факт выступления с Посланием для В.Путина, который в данный момент зарегистрирован и как кандидат в президенты, не является нарушением предвыборного законодательства.

"Президент в полном объеме не только может, но и обязан исполнять свои полномочия, в том числе и по оглашению Послания Федеральному Собранию", - заявил ранее "Интерфаксу" заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, напомнив, что "российское законодательство не предусматривает ограничения действий президента на период предвыборной кампании".

Содержание Послания президента Федеральному Собранию традиционно держится в секрете до момента оглашения.

Накануне Д.Песков в очередной раз отказался говорить на эту тему, подчеркнув, что Послание "всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития". "Что касается содержания Послания, мы его никогда не анонсируем. Не будем это делать и на этот раз", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Однако сам В.Путин уже упомянул ряд задач, которым он намерен уделить внимание в Послании.

Так, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в начале февраля В.Путин заявил: "Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру и, конечно, будем настраивать систему профессионального высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей". "Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в Послании Федеральному Собранию", - сообщил президент.

Премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил, что в Послании будет дана оценка работы "проектного офиса" правительства и, вероятно, последуют поручения по дальнейшей реализации приоритетных проектов.

"Завтра послание президента будет с оценками того, что делалось, ну, и, естественно с предложениями, поручениями по продолжению работы, в том числе и по этим приоритетам", - сказал Д.Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он пояснил, что эти программы касаются снижения младенческой смертности, создания новых мест в школах и учреждениях дополнительного образования, жилищного строительства и ипотечного кредитования.

"Очевидно, что проблемы не решить за один год (существования проектного офиса - ИФ), тем более такие масштабные. Очень многое предстоит еще сделать - большинство программ спланированы до 2025 года. Естественно будут коррективы и в эти программы", - отметил Д.Медведев.

Возможно, в выступлении президента РФ найдут отражение и идеи, прозвучавшие во время его недавней встречи с учеными в рамках Совета по науке и образованию: мероприятие было посвящено вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, и о намерении использовать предложения академического сообщества В.Путин заявил по его итогам.

В свою очередь Д.Песков ранее подтвердил, что основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в Послании, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Владимира Путина. Впоследствии, не исключал пресс-секретарь В.Путина, их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов, как это было по итогам прошлых выборов президента (так называемые "майские указы" 2012 года - "ИФ").

"Существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров, и одним из способов являются президентские указы. Такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы или какая-то иная форма юридического оформления - это решение будет принимать президент РФ", - заключил Д.Песков.

Долгое время президент обращался с Посланием к парламенту в конце года. Это мероприятие - конституционная обязанность главы государства. В соответствии со статьей 84 Конституции президент "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

В истории современной России глава государства оглашал Послание парламенту 23 раза, из них В.Путин - 13 раз. Тем не менее, в 2017 году Послания В.Путина Федеральному Собранию не было.

Его пресс-секретарь в начале текущего года пояснил, что это не противоречит законодательству. "Никакой законодательной обязанности оглашения Послания до географического завершения года нет, в Конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать Послание по итогам года, Послание по году. Это послание будет оглашено", - заявил он в январе, отвечая на вопросы журналистов.

В истории президентских посланий были и другие исключения. Так, в 2014 году В.Путин вопреки традиции обращался к Федеральному Собранию дважды: кроме регулярного Послания в конце года, 18 марта В.Путин собрал парламент внепланово, чтобы объявить о вхождении Крыма в состав России.