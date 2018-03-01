В Азербайджане будет создан центр гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на Каспии, заявил директор Агентства по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях при МЧС России Юрий Бражников.
"Центр, который будет действовать в интересах Каспия, создается в Баку после подписания соглашения о сотрудничестве чрезвычайных ведомств России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана", - сказал Ю.Бражников в интервью изданию "Московский комсомолец".
По его словам, в Азербайджане уже фактически открыта Академия гражданской защиты, куда российская сторона передала свой опыт, лабораторию, классы. "То есть учебная база там (в Азербайджане - ИФ) уже создана, на этой основе началось создание реагирующего центра", - отметил он.
Ю.Бражников подчеркнул, что первый аналогичный центр был создан в Сербии и призван решать задачи противодействия рискам в балканском регионе. "Он оправдал надежды, и на его базе мы осуществили ряд крупных спасательных и гуманитарных операций, открыли обучение, продвигаем технологии. Второй центр создан в Армении. Завершается его оснащение, и он будет очень полезен в этом регионе", - отметил директор агентства.
А.Азизов
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