Казахстанский сенатор предлагает учить всех детсадовцев только на латинизированном казахском

Депутат сената Казахстана Мурат Бактиярулы обратился с запросом на имя премьер-министра республики с просьбой рассмотреть возможность внедрения обучения во всех детских садах страны на казахском языке.

"Государственный язык - это язык единый для всех казахстанцев. В этой связи надо предусмотреть, чтобы во всех дошкольных учреждениях образования Казахстана, то есть во всех детских садах вся учебная и воспитательная работа проводилась на государственном языке, основанном на латинице. Уже сегодня надо начать обучать латинице в детских садах. Государство уже сейчас должно принять комплексные меры", - сказал М.Бактиярулы, зачитывая запрос на пленарном заседании сената парламента в четверг.

По мнению сенатора, "функционирование в Казахстане наряду с латинским алфавитом кириллицы может создать угрозу единства народа".

"Как только начался разговор о переводе на латинский алфавит, те, кто в совершенстве не владеет родным языком, опасаясь трудностей за будущее своих детей, стали отдавать своих детей в школы с русским языком обучения. Они испугались, что завтра детям сложно будет учиться на латинской графике. Если латиница будет применяться только в школах с казахским языком, то может случиться, что родители завтра будут отдавать детей в школы с русским языком обучения", - пояснил депутат.

"Учитывая сложившуюся ситуацию и поручение Елбасы (Лидер нации, Нурсултан Назарбаев - ИФ) о формировании единой нации, единого народа, полагаю, что латинским алфавитом и через него государственным языком должен владеть каждый представитель народа, живущего в Казахстане. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все диаспоры поняли важность данной проблемы", - подчеркнул М.Бактиярулы.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Н.Назарбаев подписал указ о поэтапном, до 2025 года, переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику и утвердил алфавит на латинице. В феврале этого года глава государства внес изменения в свой прежний указ, упростив написание казахского алфавита на латинице.

Н.Назарбаев всегда подчеркивал, что реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

В свою очередь министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что правительство и парламент готовы перейти полностью на казахский язык, но этот переход будет постепенным "без перегибов на местах".

Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.