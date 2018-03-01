В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало марта 2018 года имеется более $52 млн

Более $52,6 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

"На 1 марта в фонде сосредоточены средства на сумму 89 млн 31 тыс. 572,82 манатов (около $52,4 млн по текущему курсу), $213 тыс. 73,88 тыс. 10,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде