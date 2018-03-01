Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.073 RUR   0.0302 GBR   2.3376 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.64 Brent   65.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 3 Мар 4 Мар 17°

СНГ 01.03.2018 10:30

Аэропорт столицы Казахстана находится под угрозой подтопления - МВД

Озеро Майбалык близ Астаны угрожает подтоплением столичному аэропорту, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

"Сохраняется угроза подтопления аэропорта столицы в районе озера Майбалык, что требует принятия необходимых мер по строительству сооружения для отвода излишков вод из него", - сказал Ю.Ильин в четверг на "круглом столе" в нижней палате парламента.

При этом он отметил, что принимаемых мер по увеличению пропускной способности русла реки Есиль на территории столицы ниже по территории Акмолинской области "в данное время недостаточно" для обеспечения безопасности Астаны от паводковых вод.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПАВОДКИ, АСТАНА, АЭРОПОРТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]