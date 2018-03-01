Аэропорт столицы Казахстана находится под угрозой подтопления - МВД

Озеро Майбалык близ Астаны угрожает подтоплением столичному аэропорту, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

"Сохраняется угроза подтопления аэропорта столицы в районе озера Майбалык, что требует принятия необходимых мер по строительству сооружения для отвода излишков вод из него", - сказал Ю.Ильин в четверг на "круглом столе" в нижней палате парламента.

При этом он отметил, что принимаемых мер по увеличению пропускной способности русла реки Есиль на территории столицы ниже по территории Акмолинской области "в данное время недостаточно" для обеспечения безопасности Астаны от паводковых вод.