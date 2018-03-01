Узбекистан вступил в новый этап построения свободного и демократического государства - президент

Широкомасштабные реформы и преобразования в Узбекистане приобрели необратимый характер, открытая внешняя политика страны будет продолжена, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
"Узбекистан вступил в новый исторический этап построения свободного и демократического государства с сильным гражданским обществом и динамично развивающейся рыночной экономикой", - сказал Ш.Мирзиеев на церемонии вручения верительных грамот новыми послами ряда государств в Ташкенте.
По словам президента, "начатые в рамках реализации национальной Стратегии действий широкомасштабные реформы и преобразования приобрели необратимый характер".
По данным узбекских СМИ, Ш.Мирзиеев подчеркнул, что "достижение поставленных целей и задач сегодня не представляется возможной без осуществления открытой внешней политики, выстраивания и укрепления многопланового и взаимовыгодного международного сотрудничества".
Президент отметил, что "за довольно короткий срок достигнуты значимые результаты в сфере внешней политики Узбекистана. Качественно нового уровня достигли отношения с зарубежными государствами, авторитетными международными и региональными организациями".
Глава государства особо отметил, что в Узбекистане намерены и далее прикладывать все усилия для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии, а также продолжать открытую, доброжелательную и прагматичную внешнюю политику, прежде всего в отношениях с ближайшими соседями.
Как сообщают в четверг узбекские СМИ, глава государства принял верительные грамоты назначенных в Узбекистане послами Пакистана Ирфана Юсуфа Шами, Швейцарии - Оливье Шава, Латвии - Михаилса Попковса, Израиля - Эдуарда Шапира, Германии - Гюнтера Оверфельда, Словакии - Яна Бори и КНР - Цзян Янь.
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