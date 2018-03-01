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Бизнес и законодательство 01.03.2018 10:24

Правительство Азербайджана будет субсидировать экспорт ковров ручной работы

Правительство Азербайджана планирует разработать механизм субсидирования экспорта ковров ручной работы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства на 2018- 2022гг.

Согласно программе, разработка данного механизма субсидирования экспортеров предусмотрено на 2018-2019гг.

Госпрограмма предусматривает разработку в 2018 году предложений по применению налоговых льгот для производителей ковров ручной работы, упрощение системы получения свидетельства для вывоза ковров из страны и уменьшение размеров выплат (2018 год).

Кроме того, для усиления экспортного потенциала азербайджанских ковров предусмотрено создание бренда «Azerbaijan carpet».

Для усиления конкурентоспособности и защиты внутреннего рынка в программе предусмотрено создание в Мингечевирском промышленном парке предприятия по производству ковров промышленным методом (до 2022 года).

Согласно программе, в 2017 году в Азербайджане было произведено 564,5 кв. м ковров ручной работы, что в 3,4 раза меньше чем в 2012 году. При этом в прошлом году Азербайджан импортировал 3 тыс. 306.1 кв. м ковровой продукции, в то время как этот показатель в 2012 году составляя всего лишь 1 тыс. 912,6 кв. м.

Основной причиной снижения производства ковров в Азербайджане отмечается отсутствие в стране производства шерстяной пряжи. Несмотря на то, что в 2017 году в Азербайджане было произведено 16 тыс. тонн шерсти, ограниченное число предприятий производящих шерстяную пряжу и импорт ковров ручной работы по низким ценам, привело к сокращению внутреннего производства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОВРЫ, ЭКСПОРТ, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]