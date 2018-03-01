Депутат сената Казахстана, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева считает, что не стоит "перебарщивать" с реализацией поручения главы государства об использовании государственного казахского языка на заседаниях в правительстве и парламенте.

"Русский язык никто не отменял, я сделала (запрос - ИФ) на том языке, на котором мне было удобно", - сказала Д.Назарбаева, отвечая на вопрос журналистов, почему она зачитала свой депутатский запрос на пленарном заседании на русском языке.

"Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава Богу. Этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах", - отметила Д.Назарбаева.

"Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", - добавила она.

Как сообщалось, в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном, до 2025 года, переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику и утвердил алфавит на латинице. В феврале этого года глава государства внес изменения в свой прежний указ, упростив написание казахского алфавита на латинице.

Н.Назарбаев всегда подчеркивал, что реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

В свою очередь министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что правительство и парламент готовы перейти полностью на казахский язык, но этот переход будет постепенным "без перегибов на местах".

Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.