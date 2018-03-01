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СНГ 01.03.2018 11:14

Туркменистанкам к 8 марта от имени президента вручат по $11,5

По случаю Международного женского дня женщинам Туркменистана в период 1-6 марта в торжественной обстановке будут вручены от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова денежные подарки в размере 40 манатов ($1/3,5).

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом, опубликовано в местных СМИ.

Документом предписано вручить денежные подарки женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии госслужбы со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

В Туркменистане денежные подарки от президента традиционно вручаются уже на протяжении ряда лет.

По данным Госкомстата страны, на 1 января 2016 года женщины составляли 50,2% населения Туркменистана. По оценке сайта Countrymeters, на конец 2016 года население Туркменистана составляло более 5 млн 477 тысяч человек.

Последняя перепись населения в стране прошла в декабре 2012 года. Очередная сплошная перепись состоится в декабре 2022 года.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]