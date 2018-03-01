Туркменистанкам к 8 марта от имени президента вручат по $11,5

По случаю Международного женского дня женщинам Туркменистана в период 1-6 марта в торжественной обстановке будут вручены от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова денежные подарки в размере 40 манатов ($1/3,5).
Соответствующее распоряжение, подписанное президентом, опубликовано в местных СМИ.
Документом предписано вручить денежные подарки женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии госслужбы со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.
В Туркменистане денежные подарки от президента традиционно вручаются уже на протяжении ряда лет.
По данным Госкомстата страны, на 1 января 2016 года женщины составляли 50,2% населения Туркменистана. По оценке сайта Countrymeters, на конец 2016 года население Туркменистана составляло более 5 млн 477 тысяч человек.
Последняя перепись населения в стране прошла в декабре 2012 года. Очередная сплошная перепись состоится в декабре 2022 года.
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