Walmart повысил возрастное ограничение на продажу огнестрельного оружия до 21 года

Крупнейший американский ритейлер Walmart повысил возрастное ограничение на продажу ручного огнестрельного оружия до 21 года, говорится в сообщении компании.

Такое решение было принято в ответ на стрельбу в школе во Флориде, в ходе которой погибли 17 человек.

"В свете недавних событий мы воспользовались возможностью пересмотреть нашу политику в отношении продажи огнестрельного оружия, - отмечается в пресс-релизе Walmart. - Мы намерены как можно быстрее изменить наши процедуры для внедрения объявленных изменений".

Ранее об аналогичном шаге объявила Dick`s Sporting Goods, крупнейший ритейлер спортивных товаров в США. Dick`s также сообщила об изъятии из продажи штурмовых винтовок.

Как сообщалось, 19-летний Николас Круз, 14 февраля напавший на школу во Флориде, пользовался автоматической винтовкой AR-15. Жертвами нападения стали 17 человек. Эксперты отмечают, что скорость пули, выпущенной из такой винтовки, в три раза выше, чем у обычного пистолета, из-за чего она наносит внутренним органам намного больший ущерб. После нападения в СМИ и соцсетях появилось множество призывов ограничить продажи оружия на территории США.

В сообщении Walmart отмечается, что ритейлер прекратил продажу спортивных винтовок, в том числе AR-15, еще в 2015 году.