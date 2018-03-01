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Внешняя политика 01.03.2018 10:57

Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Баку и Кишиневом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-молдавское межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной области.

Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно указу, Минобороны Азербайджана поручено обеспечение выполнение пунктов данного соглашения.

Соглашение было подписано в 2017 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]