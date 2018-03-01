Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Баку и Кишиневом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-молдавское межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной области.

Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно указу, Минобороны Азербайджана поручено обеспечение выполнение пунктов данного соглашения.

Соглашение было подписано в 2017 году.

Ф.Исазаде