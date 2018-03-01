Полиция США задержала сына экс-посла Киргизии и его друга за контрабанду оружия в Чечню - СМИ

Бишкек проверяет информацию о задержании в США двух киргизских граждан по подозрению в контрабанде оружия в Чеченскую республику РФ, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии.
"МИД уточняет информацию о двух киргизстанцах, якобы задержанных в США за контрабанду оружия в Чечню", - сказал собеседник агентства.
В четверг местные СМИ со ссылкой на американский сайт WJLA.com сообщили о задержании в штате Вирджиния граждан Киргизии Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова.
Американское издание со ссылкой на органы прокураты США по Восточному округу Вирджинии сообщает, что 28-летний Т.Сыдыков и 27-летний Э.Резванов были арестованы в минувший вторник по обвинению "в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях".
"В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Вирджиния, купили более ста единиц разобранного огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости, маскируя груз под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "сотрудники почты сообщили следователям, что задержанные производили отправку (груза) почти каждый день".
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.
По данным агентства 24.kg, Т.Сыдыков - сын бывшего посла Киргизии в США Замиры Сыдыковой, которая в настоящее время является главным редактором оппозиционной газеты ResPublica.
З.Сыдыкова подтвердила агентству, что ее сын задержан, но обвинение ему пока не предъявлено. Экс-посол рассказала, что ее сын работает в IT-компании и не имеет никакого отношения к контрабанде оружия, а был задержан в полицейском участке, когда приехал туда выяснять обстоятельства задержания Э.Резванова, с которым когда-то снимал квартиру.
При этом З.Сыдыкова отметила, что Э.Резванов является гражданином Казахстана, а не Киргизии.
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