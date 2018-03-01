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Макроэкономика 01.03.2018 11:36

Центробанк Азербайджана может возобновить участие на валютных аукционах

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может принять ограниченное участие в валютных аукционах, заявил директор департамента денежной политики ЦБА Азер Алескеров.

"Центральный банк Азербайджана не исключает возможности участия в валютных аукционах, но это участие будет в ограниченном объеме", - сказал А.Алескеров в четверг в Баку.

По его словам, курс маната, в том числе, будет зависеть от динамики платежного баланса. "Если в 2018 году не произойдет резкого снижения цен на нефть, то будет иметь место профицит платежного баланса", - отметил он.

А.Алескеров считает, что профицит платежного баланса обеспечит баланс спроса и предложения на валютном рынке. "В зависимости от этого баланса мы будем стремиться к формированию курса маната", - добавил он.

Глава департамента подчеркнул, что профицит платежного баланса Азербайджана не зависит только от цен на нефть. "Имеет место рост ненефтяного экспорта, положительное сальдо имеется по туристическим услугам. Улучшение экономической ситуации в стране также позитивно влияет на ситуацию на валютном рынке. Если эти тенденции сохраняется, то это позитивно повлияет на валютный рынок. Другим фактором станет переход на новые фискальные требования, что позволит стабилизировать в последующие годы предложения ГНФАР на валютном рынке. Все это, в конечном итоге приведет, что курс маната будет больше зависеть от валютных поступлений от ненефтяного сектора", - добавил А.Алескеров.

Ранее председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов заявил, что при цене на нефть в $45 за баррель в 2018 году платежный баланс Азербайджана будет профицитным.

По итогам 9 месяцев 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил около $1,1 млрд.

В 2017 году единственным участником валютных аукционов в Азербайджане являлся Государственный нефтяной фонд. ГНФАР в 2017 году на валютных аукционах продал инвалюты на $3 млрд 597,8 млн против $4 млрд 881,8 млн в 2016 году, т.е продажи сократились на 26,3%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, ВАЛЮТА, АУКЦИОНЫ


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