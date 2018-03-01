Спецпрокурор Мюллер выясняет, пытался ли Трамп уволить генпрокурора Сешнса - СМИ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование возможной попытки президента США Дональда Трампа заставить генерального прокурора США Джеффа Сешнса летом 2017 года, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников издания, команда Р.Мюллера опрашивает свидетелей о том, что говорил и в каком настроении был Д.Трамп в период с конца июля по начало августа прошлого года.
"Целью вопросов, согласно источникам, было выяснить, было ли целью президента уволить Сешнса, чтобы выбрать ему преемника, который бы контролировал расследование о вероятных связях окружения Трампа с Россией в период выборов 2016 года", - пишет газета.
Газета пишет, что "для Вашингтона не секрет", что у Д.Трампа и Дж.Сешнса на протяжении месяцев были плохие отношения. Д.Трамп неоднократно критиковал деятельность Дж.Сешнса во главе Минюста и называл его "слабым", отмечает газета.
Источники газеты отмечают, что Д.Трамп называл Дж.Сешнса мистером Магу - персонажем мультфильма, пожилым, неуклюжим и подслеповатым человеком.
В среду Д.Трамп обвинил Б.Обаму в бездействии в отношении "российского" расследования, а также упомянул и Дж.Сешнса.
"Вопрос: если все российское вмешательство проводилось при администрации Обамы, вплоть до 20 января (до инаугурации Д.Трампа 20 января 2017 года - ИФ), то почему среди фигурантов расследования нет никого из той администрации?" - спросил он своих подписчиков в "Твиттере".
"Почему Обама ничего не предпринимал в связи со вмешательством? Почему не расследуются преступления демократов? Обо всем этом спросите Джеффа Сешнса (главу Минюста США - ИФ)", - добавил Д.Трамп.
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