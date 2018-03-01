Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.073 RUR   0.0302 GBR   2.3376 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.64 Brent   65.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 3 Мар 4 Мар 17°

Регион 01.03.2018 12:25

На грузино-турецкой границе ищут пятерых бангладешцев, которые могли замерзнуть в снегу

Грузинские пограничники вторые сутки продолжают поиски пяти граждан Бангладеш, которые пытались незаконно уйти через границу в Турцию.

По информации телекомпании "Имеди", пограничникам удалось спасти полузамерзшего в снегу бангладешца, который сообщил, что двое грузинских проводников обещали ему и пятерым его согражданам незаконно пересечь границу и попасть в Турцию.

Перед ночным привалом, проводники сказали, что потеряли тропу в снегу и будут ее искать, а утром вернутся. "Утром, когда я проснулся, двое моих спутников были мертвы, они замерзли. Проводников не было. Чтобы не замерзнуть, я вместе с тремя своими спутниками, продолжил путь по снегу в неизвестном направлении. Дальше я ничего не помню. Через несколько часов меня нашли грузинские пограничники", - заявил доставленный в Тбилиси спасенный гражданин Бангладеш.

В сообщении отмечается, что в районе, где ведутся поиски пропавших, почти метровый покров снега.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, ИНОСТРАНЦЫ


Похожие новости


Турецкая Calik Enerji построит в Грузии ветряную электростанцию за $75 млн Азербайджан продолжит развитие экономического сотрудничества со странами региона – глава Минэкономики Азербайджан, Грузия и Турция обсудили совместные шаги для обеспечения безопасности Министры обороны Грузии и Азербайджана довольны развитием сотрудничества в трехстороннем формате с Турцией Министр обороны Азербайджана обсудит с главами Генштабов Грузии и Турции роль ВС в обеспечении региональной стабильности Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]