На грузино-турецкой границе ищут пятерых бангладешцев, которые могли замерзнуть в снегу

Грузинские пограничники вторые сутки продолжают поиски пяти граждан Бангладеш, которые пытались незаконно уйти через границу в Турцию.

По информации телекомпании "Имеди", пограничникам удалось спасти полузамерзшего в снегу бангладешца, который сообщил, что двое грузинских проводников обещали ему и пятерым его согражданам незаконно пересечь границу и попасть в Турцию.

Перед ночным привалом, проводники сказали, что потеряли тропу в снегу и будут ее искать, а утром вернутся. "Утром, когда я проснулся, двое моих спутников были мертвы, они замерзли. Проводников не было. Чтобы не замерзнуть, я вместе с тремя своими спутниками, продолжил путь по снегу в неизвестном направлении. Дальше я ничего не помню. Через несколько часов меня нашли грузинские пограничники", - заявил доставленный в Тбилиси спасенный гражданин Бангладеш.

В сообщении отмечается, что в районе, где ведутся поиски пропавших, почти метровый покров снега.