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Дальнее зарубежье 01.03.2018 12:46

В ЕС надеются на проведение выборов в парламент Украины в плановые сроки

Украина нуждается в политической стабильности для проведения реформ, а досрочные парламентские выборы могут такую стабильность нарушить, считает глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Надеюсь, выборы произойдут именно тогда, когда они должны произойти", - сказал дипломат на ежегодной конференции инвесткомпании Dragon Capital в четверг в Киеве.

Х.Мингарелли подчеркнул, что такая политическая стабильность должна дать возможность провести начатые в Украине реформы.

Накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламентские выборы на Украине пройдут, как и положено по Конституции, в 2019 году.

"Запомните мои слова: не будет досрочных выборов, будут выборы в срок, предусмотренные по Конституции", - сказал А.Парубий на брифинге в среду.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что сейчас целесообразности таких выборов нет.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, СРОКИ, ЕС


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