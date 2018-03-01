В Минске рассчитывают на урегулирование ситуации с поставкой белорусского молока в РФ

Белоруссия отрабатывает механизм урегулирования претензий РФ по вопросу поставок белорусского продовольствия, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов журналистам в четверг в Минске.

"В настоящее время мы отрабатываем механизм полного снятия всех вопросов, которые возникли к белорусской стороне со стороны российских коллег. Надеемся, что те документы, которые будут приняты за этот период (до 6 марта - ИФ), позволят урегулировать ситуацию", - сказал А.Богданов.

Он напомнил, что в начале текущей недели представители Белоруссии в ходе встреч со всеми заинтересованными с российской стороны довели свою позицию.

"Договорились, что резких движений принято не будет до 6 марта", - сказал А.Богданов.

При этом представитель Минсельхозпрода назвал перенос введения запрета на поставки белорусского молока с 26 февраля на 6 марта заслугой двух сторон. "Наша аргументация была предоставлена российской стороне. Она была услышана, и мы благодарим за это российских коллег. То, что мы получили отсрочку для того, чтобы разобраться с текущими вопросами, это заслуга двух сторон. (...) Это компромисс, который дорогого стоит", - заметил он.

А.Богданов также сообщил, что в настоящее время Минсельхозпрод работает над разработкой балансов по поставкам в РФ белорусского продовольствия. В частности, по просьбе российской стороны будут разработаны конкретизированные объемы поставок мясомолочной продукции, вплоть до помесячной разбивки критических товаров, таких как сухое молоко.

Кроме того, продолжил начальник главного управления, в текущем месяце планируется завершить работу над "дорожной картой" по снятию взаимных ограничений при поставках продукции животноводства. Рассмотреть ее планируется на совместной коллегии аграрных ведомств в марте. Точная дата и место проведения коллегии еще согласовывается, уточнил А.Богданов.

Как сообщалось, Россельхознадзор принял решение перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии в РФ. Ранее запрет планировалось ввести с 26 февраля.

Речь идет о поставках пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.