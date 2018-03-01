Рамиз Гасанов примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club

В рамках Caspian European Club 7 марта 2018 года пройдет бизнес-форум с участием председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики Рамиза Гасанова. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, данная встреча организована по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики и инициирована по результатам обсуждений проблем и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club

Он добавил, что на бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Клуба по вопросам, касающихся стандартизации, метрологии и патентов. Тельман Алиев отметил, что в рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

«Со своей стороны хочу отметить, что Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики и Рамиз Гасанов лично активно участвуют в диалоге бизнес-власть и оперативно реагируют на все просьбы, проблемы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», - завершил Тельман Алиев.

На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/registration

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.