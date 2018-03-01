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Инфраструктура и тендеры 01.03.2018 12:53

Азеришыг планирует строительство новой подстанции в Баку

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство подстанции «Байрамзаде» в г.Баку и офисного здания, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится посредством тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 20 апреля 2018 года, тендерная процедура состоится 23 апреля.

Контактный телефон: 012440 39 93 (внутренний 22 83).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТЕНДЕР, «АЗЕРИШЫГ», ПОДСТАНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]