Азеришыг планирует строительство новой подстанции в Баку

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство подстанции «Байрамзаде» в г.Баку и офисного здания, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор проводится посредством тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 20 апреля 2018 года, тендерная процедура состоится 23 апреля.
Контактный телефон: 012440 39 93 (внутренний 22 83).
Б.Рустамбеков
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