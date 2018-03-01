Азеришыг планирует строительство новой подстанции в Баку

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство подстанции «Байрамзаде» в г.Баку и офисного здания, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится посредством тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 700 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 20 апреля 2018 года, тендерная процедура состоится 23 апреля.

Контактный телефон: 012440 39 93 (внутренний 22 83).

Б.Рустамбеков