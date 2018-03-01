ASAN Xidmet может выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран

Центры «ASAN Xidmet» будут выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран, сообщил глава «ASAN Xidmet» Инам Керимов журналистам в четверг.

«В настоящее время для реализации этой идеи создается новая концепция «ASAN viza 2». Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с соответствующими структурами», - сказал И.Каримов.

Он отметил, что в рамках пилотного проекта планируется наладить сотрудничество с посольствами ряда стран. В результате упростится процедура получения виз для граждан Азербайджана.

Б.Рустамбеков