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Внешняя политика 01.03.2018 13:05

ASAN Xidmet может выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран

Центры «ASAN Xidmet» будут выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран, сообщил глава «ASAN Xidmet» Инам Керимов журналистам в четверг.

«В настоящее время для реализации этой идеи создается новая концепция «ASAN viza 2». Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с соответствующими структурами», - сказал И.Каримов.

Он отметил, что в рамках пилотного проекта планируется наладить сотрудничество с посольствами ряда стран. В результате упростится процедура получения виз для граждан Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ASAN, ВИЗЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]