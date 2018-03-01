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Дальнее зарубежье 01.03.2018 17:25

Рим намерен запретить въезд дизельных машин в центр города с 2024 года

Власти Рима намерены запретить частным автомобилям с дизельными двигателями въезжать в исторический центр города.

Такое правило планируется ввести с 2024 года, сообщила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи в соцсети.

"Изменение климата меняет наш образ жизни. Наши города могут столкнуться с неожиданными вызовами", - написала член оппозиционного популистского Движения "5 звезд", которая была избрана мэром Рима летом 2016 года.

Вместе с другими крупными городами мира итальянская столица решила взять на себя определенные обязательства и объявить о запрете на дизельные автомобили, продолжила В.Раджи.

На этой неделе Федеральный административный суд Германии признал, что власти немецких городов имеют право запрещать въезд дизельных машин.

Решение стало ответом на обращение властей федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг, сообщает Deutsche Welle. Ранее административные суды в их земельных столицах - Дюссельдорфе и Штутгарте - после рассмотрения иска экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в принципе разрешили местным городским властям прибегать к запрету на въезд для сокращения объема выхлопных газов.

DUH инициировала судебное разбирательство, чтобы заставить местные власти запретить передвижение автомобилей с дизельными двигателями с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в Европейском союзе.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОМОБИЛИ, ДИЗЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]