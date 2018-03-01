Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.073 RUR   0.0302 GBR   2.3376 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.64 Brent   65.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар 18°

Дальнее зарубежье 01.03.2018 17:18

Министр культуры Франции не возражает против вывоза Джоконды из Лувра в другие музеи

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в четверг заявила, что поддерживает идею временно вывезти полотно "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи из Лувра, чтобы выставить ее в других музеях.

"Я встречаюсь с директором Лувра сегодня, и мы будем об этом (о возможности вывоза картины - ИФ) говорить", - сказала Ф.Ниссен в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна находиться в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?" - добавила она.

Министр также напомнила, что недавно Елисейский дворец согласился передать на время Великобритании знаменитый гобелен из Байе, который является памятником средневекового искусства. Гобелен будет вывезен из Франции впервые за 950 лет.

По сообщениям французских СМИ, одним из возможных музеев-кандидатов на временное размещение известного полотна Леонардо да Винчи может стать музей Лувр-Ланс, расположенный в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛУВР, ДЖОКОДНА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции В Лувре призывают жертвовать деньги на реставрацию Ники Самофракийской Женщина исписала маркером картину "Свобода на баррикадах" Делакруа в филиале Лувра

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]