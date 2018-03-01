Nar планирует ввести в эксплуатацию около 700 новых базовых станций

Nar планирует продолжить работы по оптимизации своей сети в 2018 году, чтобы обеспечить услугами мобильной связи высокого качества своих абонентов, как в столице, так и в регионах страны. Так, в рамках работ, направленных на развитие и улучшение качества сетевых услуг, особое внимание будет уделено регионам Азербайджана, где будут проведены работы по оптимизации сети 3G и расширению охвата сети 4G (LTE). Помимо этого, работы по усовершенствованию сетевых услуг, основанных на технологии LTE, на территории Баку и Апшеронского полуострова будут продолжены и в 2018 году, в результате чего, абоненты смогут пользоваться преимуществами услуг связи еще более высокого качества. В целом, оператор планирует увеличить общее количество базовых станций на 25%, по сравнению с концом прошлого года.
Напомним, что в результате широкомасштабных оптимизационных работ, мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги LTE не только в Баку и Апшеронском полуострове, но и в других регионах республики. Так, жители Гянджи стали первыми из жителей регионов, кто получил возможность использовать все преимущества сети четвертого поколения, обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета. Благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты Nar, проживающие в Гяндже, могут более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.
Подробную информацию о сети Nar можно получить на сайте nar.az.
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).
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