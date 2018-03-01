Газ со Стадии-2 проекта Шах-Дениз позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт энергоресурсов -Fitch

Добыча газа в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт энергоресурсов, считает глава Fitch Ratings по природным ресурсам Дмитрий Марченко.
«Начало добычи газа со Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт собственных энергоресурсов», - сказал Д.Марченко в четверг в Баку на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану.
Он также сообщил, что дальнейшее развитие нефтегазового сектора Азербайджана будет обеспечено за счет подписанного (в 2017 году - ИФ) контракта на доразработку блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, начала добычи газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и модернизации Бакинского НПЗ им. Г.Алиева.
«Кроме того, запланированный на 2018 год ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире, принадлежащего Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), сделает SOCAR второй после BOTAS крупной компанией в Турции», - отметил Д.Марченко.
Он подчеркнул, что Fitch прогнозирует сохранение тенденции постепенного сокращения добычи нефти в Азербайджане. «По нашим оценкам, контракт на доразработку блока АЧГ поможет стабилизировать уровень добычи нефти в стране. В 2018 году прогноз нефтедобычи в Азербайджане укладывается в обязательства, взятые страной перед ОПЕК+, и такая тенденция сохранится до 2020 года, несмотря на незначительный рост добычи нефти», - отметил Д.Марченко.
По его словам, Азербайджану необходимо интенсифицировать добычу, привлечь больше новых партнеров и развивать собственные программы по бурению.
«Долгосрочный прогноз по газодобыче в Азербайджане более благоприятен, чем для нефти. Объемы добычи газа в стране увеличатся в 2 раза и Азербайджану следует присмотреться к опыту других стран–производителей газа, которые диверсифицируют экспорт энергоресурсов, наращивая объемы экспорта газа вместо нефти. Однако в этом следует учесть риски достижения пика добычи и волатильности цен», - отметил Д.Марченко.
Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся в июне 2018 года, в Европу - в 2020 году.
Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.
Н.Аббасова
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