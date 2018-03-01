Парламент Ирака призвал правительство разработать график вывода зарубежных войск

Парламент Ирака призвал правительство разработать график вывода иностранных войск, помогавших в борьбе с террористической группировкой ИГ , сообщают в четверг западные СМИ.
"Парламент Ирака выражает благодарность всем странам, которые поддержали Ирак в борьбе против ИГ, и призывает правительство разработать график вывода (с территории страны - ИФ) зарубежных войск", - цитируют СМИ заявление, распространенное спикером парламента.
Как отмечает "Рудау", начале февраля правительство Ирака подтвердила поступавшие ранее сообщения о том, что присутствие американских военных на территории страны будет сокращено после объявления Багдада победы на ИГ в Ираке в декабре прошлого года.
Премьер-министр Хайдер аль-Абади в феврале подтвердил, что у его правительства и у возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ есть план постепенного уменьшения присутствия сил коалиции на территории страны, несмотря на то, что он убежден в том, что ИГ все еще представляет реальную опасность.
"Сегодня я подтверждаю, что есть проект и план, разработанный на основе взаимных договоренностей, по постепенному снижению числа сил коалиции", - заявлял Х.аль-Абади в прошлом месяце.
Согласно докладу Пентагона, подготовленному в ноябре прошлого года, по состоянию на сентябрь 2017 года на территории Ирака находилось более 8,8 тыс. американских солдат. Как отмечает "Рудау", в результате запланированного сокращения количества войск, их останется примерно 4 тыс.
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