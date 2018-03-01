Марин Ле Пен предъявили обвинения в распространении фотографий сцен насилия

Лидеру французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в четверг предъявили официальные обвинения в "распространении изображений насилия", сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на прокуратуру.
Французские следователи начали расследование в декабре 2015 года после того, как М.Ле Пен распространила через соцсеть "Твиттер" фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По версии следствия, лидер французских ультраправых нарушила закон, запрещающий публикацию материалов, содержащих сцены насилия.
После полемики, вызванной этими записями, М. Ле Пен была вынуждена удалить их со своей страницы.
СМИ отмечают, что максимальное наказание за это предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере 75 тыс. евро.
Из-за публикации этих фотографий в ноябре прошлого года национальное собрание Франции лишило М.Ле Пен депутатской неприкосновенности.
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