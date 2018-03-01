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Финансы 01.03.2018 16:49

Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) утвердили новый состав Наблюдательного совета

Акционеры ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на внеочередном общем собрании утвердили новый состав Наблюдательного совета банка.

"В феврале состоялось внеочередное собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan), на котором было принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета банка. По итогам заседания Наблюдательный совет банка утвержден в следующем составе: Бортников Денис Александрович (председатель Наблюдательного совета), Царев Сергей Владимирович (заместитель председателя Наблюдательного совета) и Попов Дмитрий Сергеевич (член Наблюдательного совета)", - отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).

В настоящее время Д.Бортников занимает должность заместителя президента – председателя правления ПАО Банк ВТБ, С.Царев является управляющим директором ПАО Банк ВТБ.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, НС, СОСТАВ


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