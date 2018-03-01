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Регион 01.03.2018 16:59

Ереван объявил недействительными армяно-турецкие протоколы

Президент Армении Серж Саргсян на заседании Совета национальной безопасности республики объявил недействительными армяно-турецкие протоколы о нормализации двусторонних отношений, сообщили в четверг местные СМИ.

В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что соответствующая информация будет распространена в ближайшее время.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]