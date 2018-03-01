Ереван объявил недействительными армяно-турецкие протоколы

Президент Армении Серж Саргсян на заседании Совета национальной безопасности республики объявил недействительными армяно-турецкие протоколы о нормализации двусторонних отношений, сообщили в четверг местные СМИ.

В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что соответствующая информация будет распространена в ближайшее время.