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Дальнее зарубежье 01.03.2018 18:14

В ЕС назвали закон Молдавии о запрете ретрансляции российских передач не соответствующим европейским принципам о свободе информации

Запрет на ретрансляцию российских аналитических, политических и военных передач в Молдавии не соответствует принципам демократии Евросоюза, считает глава делегации Евросоюза в Молдавии, дипломат Петер Михалко.

"Одним из главных принципов Евросоюза является соблюдение свободного доступа к информации", - сказал П.Михалко на пресс-конференции в четверг.

"Конечно, необходимо принимать во внимание такие явления, как пропаганда и дезинформация - с ними надо бороться, и в ЕС существуют механизмы для этого, но их работа основана на тщательном мониторинге и анализе, если появляются доказательства, что информация ложная или содержит элемент пропаганды, то применяются санкции", - отметил дипломат.

Он считает, что эти принципы должна учесть и Молдавия и разработать поправки к кодексу о телевидении и радио, добавив, что "без свободной прессы развитие демократии в обществе - невозможно".

Закон о внесении поправок в Кодекс о ТВ и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он промульгирован лишь 10 января 2018 года, и не президентом, а председателем парламента Андрианом Канду, которому решением Конституционного суда предоставлено такое право по причине отказа президента Игоря Додона промульгировать закон.

Закон вступил в силу 12 февраля. Согласно поправкам, молдавские телеканалы и радиостанции могут ретранслировать новостные, информационно-аналитические, политические и военные передачи только из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, а также из США, ЕС и Канады. По сути, это означает, что вещатели должны исключить из сетки вещания передачи такого рода, изготовленные российскими телеканалами, программы которых ретранслируются в Молдавии.

За нарушение положений предусмотрен штраф в 40-70 тыс. леев. В случае повторного нарушения он увеличивается до 100 тыс. леев, также возможен отзыв лицензии на вещание.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, ЗАКОН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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