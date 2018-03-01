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Дальнее зарубежье 01.03.2018 18:27

Советник спецпосланника ООН надеется на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии

В Сирии происходят события, указывающие на возможность улучшить ситуацию в том, что касается гумпомощи, заявил в четверг советник спецпосланника ООН Ян Эгеланн.

"Возможно, мы преодолели наихудший период", - сказал он на брифинге в Женеве.

Я.Эгеланн, объясняя свою позицию, напомнил о сообщениях, согласно которым колонна грузовиков МККК с гуманитарной помощью направилась в четверг в город Африн.

В то же время, он сообщил, что, по некоторым данным, "мы можем получить (от сирийских властей) возможность направиться в населенный пункт Дума (Восточная Гута - ИФ)".

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Тэги: ООН, ГУТА, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]