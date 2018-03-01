Советник спецпосланника ООН надеется на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии

В Сирии происходят события, указывающие на возможность улучшить ситуацию в том, что касается гумпомощи, заявил в четверг советник спецпосланника ООН Ян Эгеланн.

"Возможно, мы преодолели наихудший период", - сказал он на брифинге в Женеве.

Я.Эгеланн, объясняя свою позицию, напомнил о сообщениях, согласно которым колонна грузовиков МККК с гуманитарной помощью направилась в четверг в город Африн.

В то же время, он сообщил, что, по некоторым данным, "мы можем получить (от сирийских властей) возможность направиться в населенный пункт Дума (Восточная Гута - ИФ)".