Советник спецпосланника ООН надеется на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии

В Сирии происходят события, указывающие на возможность улучшить ситуацию в том, что касается гумпомощи, заявил в четверг советник спецпосланника ООН Ян Эгеланн.
"Возможно, мы преодолели наихудший период", - сказал он на брифинге в Женеве.
Я.Эгеланн, объясняя свою позицию, напомнил о сообщениях, согласно которым колонна грузовиков МККК с гуманитарной помощью направилась в четверг в город Африн.
В то же время, он сообщил, что, по некоторым данным, "мы можем получить (от сирийских властей) возможность направиться в населенный пункт Дума (Восточная Гута - ИФ)".
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