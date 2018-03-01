Немецкий суд запретил Facebook экспортировать данные из Whatsapp

Высший административный суд Гамбурга в четверг запретил Facebook экспортировать личные данные немецких пользователей из Whatsapp на основании существующего запроса о согласии, сообщает агентство Bloomberg.

Тем самым суд отклонил апелляцию Facebook на решение нижестоящего суда

Запрос о согласии с новыми правилами использования и защиты данных пользователей Whatsapp может не соответствовать немецкому закону о защите информации.

Ранее отраслевые эксперты отмечали, что подход судебных инстанций Германии к рассмотрению этого дела может стать основной для всех подобных разбирательств о защите персональных данных в странах Евросоюза.

Между тем Федеральное ведомство по картелям ФРГ продолжает административное расследование деятельности Facebook в связи с подозрениями, что соцсеть злоупотребляет доступом к данным германских пользователей, поскольку занимается неограниченным сбором и обработкой данных пользователей из третьих источников, нарушая европейские нормы. Решение ожидается не раньше лета текущего года.