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Дальнее зарубежье 01.03.2018 18:46

Немецкий суд запретил Facebook экспортировать данные из Whatsapp

Высший административный суд Гамбурга в четверг запретил Facebook экспортировать личные данные немецких пользователей из Whatsapp на основании существующего запроса о согласии, сообщает агентство Bloomberg.

Тем самым суд отклонил апелляцию Facebook на решение нижестоящего суда

Запрос о согласии с новыми правилами использования и защиты данных пользователей Whatsapp может не соответствовать немецкому закону о защите информации.

Ранее отраслевые эксперты отмечали, что подход судебных инстанций Германии к рассмотрению этого дела может стать основной для всех подобных разбирательств о защите персональных данных в странах Евросоюза.

Между тем Федеральное ведомство по картелям ФРГ продолжает административное расследование деятельности Facebook в связи с подозрениями, что соцсеть злоупотребляет доступом к данным германских пользователей, поскольку занимается неограниченным сбором и обработкой данных пользователей из третьих источников, нарушая европейские нормы. Решение ожидается не раньше лета текущего года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, FACEBOOK, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]