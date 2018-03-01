Слуцкий называет преждевременными разговоры о денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека

У России есть проблемы в отношениях с Советом Европы, но она остается членом этой организации, и потому пока нет оснований говорить о денонсации Европейской конвенции по правам человека, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"ЕКПЧ это важнейший и основополагающий документ, который регулирует вопросы соблюдения прав человека на пространстве Совета Европы. Конвенция имеет стратегическое значение для партнерства России в рамках организации. Разговоры о ее денонсации я считал бы преждевременным, пока Россия остается членом Советы Европы", - сказал Л.Слуцкий журналистам в четверг.

Он добавил, что у России есть проблемы во взаимоотношениях с ПАСЕ, где делегация РФ в 2014-2015 годах была лишена основных полномочий. "Это, как известно, стало причиной для дальнейшего отказа России от участия в деятельности ассамблеи, пока не будут внесены поправки в ее регламент об отмене санкционных статей. И мы в силу этого не участвовали ни в выборах судей ЕСПЧ, ни в избрании верховного комиссара Совета Европы по правам человека", - уточнил он.

Но, подчеркнул политик, "диалог по выходу из этого кризиса продолжается, в том числе в формате комиссии ad hoc по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы".

Л.Слуцкий напомнил, что Россия уже направила свои предложения к мартовскому заседанию этой комиссии, "в которых вновь указала на необходимость изменения регламента ПАСЕ".

Как ранее в четверг сообщили СМИ со ссылкой на источники, в Москве обсуждается вопрос о денонсации названной конвенции, то есть, по сути, выходе из Совета Европы.