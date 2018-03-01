Администрация президента Нигерии Мохаммаду Бухари распорядилась укрепить безопасность школ на северо-востоке страны, где совершает вылазки террористическая группировка "Боко Харам" (запрещена в РФ), передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Так, от губернаторов провинций Борно, Йобе и Адамава, расположенных в этом регионе, потребовали разместить в каждой из школ сотрудников служб безопасности.

Кроме этого, власти потребовали от местной полиции и сил гражданской обороны координировать действия с нигерийскими военными.

АП напоминает, что эти меры были озвучены после того, как 19 февраля террористы атаковали школу в населенном пункте Дапчи и захватили в плен 110 девочек-школьниц.

Агентство отмечает, что президент Нигерии М.Бухари, избранный на свою должность в 2015 году, сделал ключевым пунктом своей политики противостояние "Боко Харам". Однако в преддверии следующих президентских выборов, запланированных на 2019 год, президент сталкивается с давлением по проблеме борьбы с терроризмом, добавляет АП.