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Дальнее зарубежье 01.03.2018 19:41

Европейские парламентарии против усечения прав граждан ЕС, которые переедут в Великобританию после Brexit

Европейские парламентарии отвергают позицию Лондона, согласно которой граждане ЕС, прибывшие на жительство в Великобританию в переходный период после Brexit, будут иметь урезанные права по сравнению с теми, кто уже жил в ней, заявил в четверг от имени рабочей группы Европарламента по Brexit ее координатор Ги Верхофстадт.

"Однако мы не можем принять любую форму дискриминации между гражданами ЕС, которые переезжают (в Великобританию) до и после начала переходного периода", - заявил он.

Он констатировал согласие Лондона, что граждане ЕС, которые переедут в Великобританию в течение переходного периода после Brexit (с 31 марта 2019 г.), будут иметь право поселиться там постоянно.

"Свод основных норм и требований (acquis) Европейского Союза должен в полной мере применяться (в Великобритании - ИФ) в течение переходного периода, в том числе по отношению к гражданам, и никаких различий не может быть. Совершенно недопустимо, чтобы граждане ЕС, переехавшие во время какого-либо переходного периода, вынуждены были принять более низкий уровень прав, особенно тех, что касаются воссоединения семьи, пособий на ребенка и доступа к судебному возмещению через Европейский суд", - отметил Г.Верхофстадт.

Стороны уже договорились, что Великобритания официально покинет ЕС 30 марта 2019 года, но после этого начнется переходный период, в течение которого в ней будет применяться законодательство ЕС, включая торгово-экономические преференции.

Брюссель настаивает на жестком сроке переходного периода: до конца 2020 года. Лондон не высказал четкой позиции о продолжительности этого периода.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ГРАЖДАНЕ, ПРАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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