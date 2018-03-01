Европейские парламентарии против усечения прав граждан ЕС, которые переедут в Великобританию после Brexit

Европейские парламентарии отвергают позицию Лондона, согласно которой граждане ЕС, прибывшие на жительство в Великобританию в переходный период после Brexit, будут иметь урезанные права по сравнению с теми, кто уже жил в ней, заявил в четверг от имени рабочей группы Европарламента по Brexit ее координатор Ги Верхофстадт.

"Однако мы не можем принять любую форму дискриминации между гражданами ЕС, которые переезжают (в Великобританию) до и после начала переходного периода", - заявил он.

Он констатировал согласие Лондона, что граждане ЕС, которые переедут в Великобританию в течение переходного периода после Brexit (с 31 марта 2019 г.), будут иметь право поселиться там постоянно.

"Свод основных норм и требований (acquis) Европейского Союза должен в полной мере применяться (в Великобритании - ИФ) в течение переходного периода, в том числе по отношению к гражданам, и никаких различий не может быть. Совершенно недопустимо, чтобы граждане ЕС, переехавшие во время какого-либо переходного периода, вынуждены были принять более низкий уровень прав, особенно тех, что касаются воссоединения семьи, пособий на ребенка и доступа к судебному возмещению через Европейский суд", - отметил Г.Верхофстадт.

Стороны уже договорились, что Великобритания официально покинет ЕС 30 марта 2019 года, но после этого начнется переходный период, в течение которого в ней будет применяться законодательство ЕС, включая торгово-экономические преференции.

Брюссель настаивает на жестком сроке переходного периода: до конца 2020 года. Лондон не высказал четкой позиции о продолжительности этого периода.