Европейские парламентарии против усечения прав граждан ЕС, которые переедут в Великобританию после Brexit

Европейские парламентарии отвергают позицию Лондона, согласно которой граждане ЕС, прибывшие на жительство в Великобританию в переходный период после Brexit, будут иметь урезанные права по сравнению с теми, кто уже жил в ней, заявил в четверг от имени рабочей группы Европарламента по Brexit ее координатор Ги Верхофстадт.
"Однако мы не можем принять любую форму дискриминации между гражданами ЕС, которые переезжают (в Великобританию) до и после начала переходного периода", - заявил он.
Он констатировал согласие Лондона, что граждане ЕС, которые переедут в Великобританию в течение переходного периода после Brexit (с 31 марта 2019 г.), будут иметь право поселиться там постоянно.
"Свод основных норм и требований (acquis) Европейского Союза должен в полной мере применяться (в Великобритании - ИФ) в течение переходного периода, в том числе по отношению к гражданам, и никаких различий не может быть. Совершенно недопустимо, чтобы граждане ЕС, переехавшие во время какого-либо переходного периода, вынуждены были принять более низкий уровень прав, особенно тех, что касаются воссоединения семьи, пособий на ребенка и доступа к судебному возмещению через Европейский суд", - отметил Г.Верхофстадт.
Стороны уже договорились, что Великобритания официально покинет ЕС 30 марта 2019 года, но после этого начнется переходный период, в течение которого в ней будет применяться законодательство ЕС, включая торгово-экономические преференции.
Брюссель настаивает на жестком сроке переходного периода: до конца 2020 года. Лондон не высказал четкой позиции о продолжительности этого периода.
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