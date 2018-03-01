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Дальнее зарубежье 01.03.2018 19:31

В Словакии задержали троих итальянцев после убийства журналиста

Полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонио Вадалы, а также двух его братьев в рамках расследования убийства журналиста Яна Куциака, сообщает агентство АНСА со ссылкой на словацкие СМИ.

По данным СМИ, полиция провела задержания в двух квартирах А.Вадалы - в Требишове и в Михаловце на востоке Словакии. Помимо А.Вадалф, были задержаны его брат Бруно и двоюродный брат Пьетро Катроппа.

Семья Вадала фигурировала в последнем расследовании Я.Куциака, опубликованном в среду новостным сайтом Aktuality.sk. Журналист предполагал, что семья связана с калабрийской преступной группировкой Ндрангета.

Расследование Я.Куциака осталось незавершенным. В расследовании журналист изучал вопрос о том, что Ндрангета, вероятно, направляла деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками, чем занимался А.Вадала.

По данным проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, Я.Куциак обнаружил, что помощница премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мария Трошкова, ранее была бизнес-партнером А.Вадалы. В среду М.Трошкова заявила, что уйдет в отставку на время расследования смерти журналиста.

В минувший понедельник стало известно, что в селе Велка Мача неподалеку от Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Полиция считает, что они были убиты в период с четверга по воскресенье. Словацкие СМИ писали, что журналисту поступали угрозы.

Р.Фицо пообещал 1 млн евро за информацию об убийстве журналиста, которая позволит задержать преступников.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич уволился после убийства журналиста.

"Министерство культуры ближе всего к СМИ. После того, что случилось, я не могу спокойно сидеть в министерском кресле", - заявил министр.

Убийство Я.Куциака стало первым убийством журналиста в Словакии за все время существования страны начиная с 1993 года, отмечает газета "Файнэншл Таймс".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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