Еврокомиссия запросила у Словакии разъяснения по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами ЕС

Европейская комиссия направила запрос словацким компетентным органам с просьбой дать разъяснения в ответ на обеспокоенность Брюсселя в связи с сообщениями о незаконном использовании в Словакии фондов ЕС, заявил официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерштейн.

"Мы проявляем нулевую терпимость, что касается мошенничества, затрагивающего финансовые интересы союза. Мы всегда настаиваем на важности полного и всеобъемлющего исполнения обязанностей всех государств-членов в борьбе против мошенничества, и ко всем слухам и подозрениям о злоупотреблениях фондами мы относимся чрезвычайно серьезно", - сказал А.Винтерштейн в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу прокомментировать реакцию Брюсселя на ситуацию, вскрывшуюся после убийства в Словакии журналиста Яна Куцьяка, занимавшегося расследованием возможных связей словацких чиновников с итальянской мафией и их причастности к махинациям с финансовыми средствами ЕС.

"Согласно принципу совместного управления (средствами ЕС - ИФ), в первую очередь государства-члены несут ответственность за правильное и корректное управление фондами Европейского союза. И это главная ответственность", - сказал А.Винтерштейн.