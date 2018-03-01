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Дальнее зарубежье 01.03.2018 20:02

Еврокомиссия запросила у Словакии разъяснения по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами ЕС

Европейская комиссия направила запрос словацким компетентным органам с просьбой дать разъяснения в ответ на обеспокоенность Брюсселя в связи с сообщениями о незаконном использовании в Словакии фондов ЕС, заявил официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерштейн.

"Мы проявляем нулевую терпимость, что касается мошенничества, затрагивающего финансовые интересы союза. Мы всегда настаиваем на важности полного и всеобъемлющего исполнения обязанностей всех государств-членов в борьбе против мошенничества, и ко всем слухам и подозрениям о злоупотреблениях фондами мы относимся чрезвычайно серьезно", - сказал А.Винтерштейн в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу прокомментировать реакцию Брюсселя на ситуацию, вскрывшуюся после убийства в Словакии журналиста Яна Куцьяка, занимавшегося расследованием возможных связей словацких чиновников с итальянской мафией и их причастности к махинациям с финансовыми средствами ЕС.

"Согласно принципу совместного управления (средствами ЕС - ИФ), в первую очередь государства-члены несут ответственность за правильное и корректное управление фондами Европейского союза. И это главная ответственность", - сказал А.Винтерштейн.

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Тэги: ЕС, СЛОВАКИЯ, МОШЕННИЧЕСТВО, ЗАПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]