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Финансы 01.03.2018 17:43

II форум FIF2018 пройдет в мае в Баку

II Финансовый и инвестиционный форум (FIF2018) под девизом «Тренды цифрового бизнеса» пройдет 5 мая 2018 года в Баку, отмечается в сообщении компании Synergy Partnership.

"Основной целью проведения FIF2018 является развитие цифровой экономики в Азербайджане, приведение правовой базы и инфраструктуры в соответствие с международными требованиями, усиление ведущих позиций Азербайджана в этой сфере как важного игрока в регионе", - отмечается в сообщении.

На форуме будут обсуждены вопросы инвестиционной стратегии, стратегии финансирования, налоговой политики и др. вопросы.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОРУМ, ФИНАНСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]