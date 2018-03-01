II форум FIF2018 пройдет в мае в Баку

II Финансовый и инвестиционный форум (FIF2018) под девизом «Тренды цифрового бизнеса» пройдет 5 мая 2018 года в Баку, отмечается в сообщении компании Synergy Partnership.

"Основной целью проведения FIF2018 является развитие цифровой экономики в Азербайджане, приведение правовой базы и инфраструктуры в соответствие с международными требованиями, усиление ведущих позиций Азербайджана в этой сфере как важного игрока в регионе", - отмечается в сообщении.

На форуме будут обсуждены вопросы инвестиционной стратегии, стратегии финансирования, налоговой политики и др. вопросы.

Б.Рустамбеков