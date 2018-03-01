Мамедъяров и Лавров провели телефонные переговоры

1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе разговора затрагивалась актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщил МИД РФ.