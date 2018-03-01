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Происшествия 01.03.2018 18:13

Генпрокуратура Азербайджана передала в суд материалы уголовного дела в отношении компании İ.N.V.

Генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "İ.N.V." по фактам нарушения трудового законодательства, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Госагентство трудовых отношений на основе мониторинга, проведенного в секторе строительства, представила в Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры факты нарушения трудового законодательства со стороны 19 юридических лиц и 3 физических лиц.

"В ходе изучения 18 материалов было принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 162-1.1 (привлечение значительного числа лиц к работам без вступления в юридическую силу трудового договора) и ст. 308-1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана в отношении трех юридических лиц. При этом следствие в отношении должностных лиц ООО "İ.N.V." уже завершено и материалы переданы в суд. Расследование по уголовным делам в отношении двух других юридических лиц находится на стадии завершения", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в ходе изучения материалов было принято решение начать в отношении 12 юридических лиц дела о назначении административного наказания за нарушение статей Кодекс об административных правонарушениях.

А.Азизов

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, КОМПАНИИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]