Оппозиция в парламенте Молдавии настаивает на отставке вице-премьера по евроинтеграции

Депутаты от левой оппозиции в парламенте Молдавии потребовали отставки вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ.

Проект резолюции по этому поводу был внесен в четверг в парламент. Его подписали 20 депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) и шесть - от Партии коммунистов (ПКРМ).

"Коммунисты считают недопустимыми неоднократные заявления Ю.Лянкэ о том, что европейская интеграция Молдовы возможна только совместно и посредством Румынии", - сказала председатель фракции ПКРМ Инна Шупак на пресс-конференции.

Исполнительный секретарь ПСРМ, депутат Влад Батрынча отметил, что повестка дня двух партий совпала - фракции пришли в парламент с двумя проектами вотума недоверия, "однако было решено объединить проекты, чтобы консолидировать аргументы и призвать Лянкэ к ответственности за его заявления".

"Основой этого проекта стали не только антиконституционные и антигосударственные заявления Лянкэ, на которые указали коммунисты, но и выводы Совета министров ЕС. Европейцы четко говорят, что на протяжении последних 8-9 лет власти страны лишь имитировали реформы, а 100 миллионов евро, выделенные на реформу юстиции, были потрачены зря. Мы дошли до того, что европейские министры говорят, что власти страны ничего не делают для борьбы с коррупцией и для возвращения украденного миллиарда. Европейские министры информируют нас, жителей Молдовы, что в нашей стране нарушаются свобода прессы и принципы международного права", - заявил В. Батрынча.

По его словам, Совет признал, что "Молдова ничего не делает для борьбы с коррупцией и для возврата украденного миллиарда".

"В стране нарушаются свобода СМИ, принципы международного права. Совет раскритиковал так называемый закон о российской пропаганде, а ЕС обращает внимание на то, что законы, принимаемые в Молдове, не должны нарушать нормы международного права", - отметил В.Батрынча.

Он сообщил, что в ходе рассмотрения вотума недоверия обе фракции представят аргументы, что "на протяжении последних лет власть в Молдове лишь имитировала реформы, совершила много беззаконий, способствовала краже публичных денег и делает все для того, чтобы обанкротить эту страну".

"Они не только ликвидаторы национальной экономики, но и всего государства. Их задачу не раз оглашали и Ю.Лянкэ, и спикер Андриан Канду и все остальные - только с Румынией и путем Румынии. Это их план, как обанкротить государство и объединиться с кем-то. Мы считаем, что парламент должен отреагировать, а Ю.Лянкэ должен уйти в отставку и ответить за свои деяния перед законом, а не делать заявления, посягающие на государственность Молдавии", - подчеркнул В.Батрынча.

Согласно законодательству, для инициирования вотума недоверия правительству в целом необходима законодательная инициатива более одной четверти депутатов (26 из 101), а для отставки одного министра - не менее 15 депутатов парламента. В случае внесения в парламент проектов таких резолюций парламент обязан в течение 14 дней провести слушания министра, в отношении которого инициирован вотум недоверия. Решение об отставке члена правительства принимается большинством голосов от количества депутатов, присутствующих на заседании. Дата рассмотрения вотума недоверия будет назначена на заседании Постоянного бюро парламента.

Ю.Лянкэ был назначен вице-премьером по европейской интеграции в начале года. Эта должность появилась в правительстве в результате реформы кабинета министров. Ю.Лянкэ был премьер-министром в 2013-2015 году, в период, когда из банковской системы был незаконно выведен миллиард долларов, что привело к ликвидации трех банков.