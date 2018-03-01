ЕС увязывает новую программу макрофинансовой помощи Киеву с успехом переговоров страны с МВФ

Предоставление Украине финансирования по новой программе макрофинансовой помощи ЕС будет прямо зависеть от прогресса страны в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщила заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

"Для того чтобы наша макрофинансовая программа была запущена, нам необходимо или письмо от МВФ или действующая программа с МВФ. Поэтому, когда власти Украины обязуются выполнять требования фонда для привлечения очередного транша, это касается нас также", - сказала она на инвестиционной конференции "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

Говоря о самой программе, К.Матернова сообщила, что в настоящее время она еще находится на стадии процедурного согласования, поэтому основные детали станут известны во второй половине марта. В тоже время она отметила, что речь идет об 1 млрд евро.

Как заявил журналистам на инвестфоруме министр финансов Украины Александр Данилюк, ключевым условием готовящейся четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины является запуск автоматической верификации электронных деклараций. "Более 1 млн человек подают декларации. Люди с этим справиться не могут, нужно придумывать автоматический алгоритм", - сказал он.

По словам главы Минфина, в настоящее время над этой задачей работает Национальное агентство по предотвращению коррупции. "Надеемся, что до начала мая такой инструмент будет внедрен", - сказал он.

Министр также отметил, что в конце февраля со стороны Еврокомиссии была предварительно подтверждена инициация этой новой программы макрофинансовой помощи. "Сейчас на этом этапе общая сумма программы - 1 млрд евро. Пока мы говорим о двух траншах, над условиями еще работаем", - сказал он, отметив, что эта программа по срокам совпадает с программой расширенного финансирования МВФ. "Срок ее будет на год - до апреля 2019 года", - сказал А.Данилюк, напомнив, что стандартным условием получения средств по программе макрофинпомощи ЕС является нахождение в программе МВФ.

Вместе с тем в среду А.Данилюк заявил, что Европейская комиссия (ЕК) утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

Ранее Минфин оценивал объем новой программы в 1,8 млрд евро. Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.

В рамках завершившейся программы Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий. "Четыре требования остались невыполненными. По этой причине Еврокомиссия не может осуществить выплату последнего транша", - прокомментировала ЕК.

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, первый транш в рамках новой программы может быть получен ближе к лету.