Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат работников предприятий здравоохранения и соцобеспечения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о повышение с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработной платы работников предприятий здравоохранения, финансируемых из госбюджета.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Кроме этого, президент подписал распоряжение о повышении с 1 марта в среднем на 10% заработной платы работников предприятий социального обеспечения, финансируемых из госбюджета.

А.Азизов